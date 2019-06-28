В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХВести.Ru 03:00

Решение о двухэтапной индексации тарифов правительство приняло в прошлом году в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС). До этого тарифы в России пересматривались один раз в год – 1 июля. Первый повышение произошло 1 января.

В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ

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