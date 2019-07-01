Экономика
В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХREGNUM 02:33
В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше. Это уже вторая волна роста цен на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году.
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Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Авто
Компания Radical выпустит свой первый суперкар для дорог общего пользования
Британская компания Radical Sportscars, известная разработкой спортивных прототипов для гонок в Ле-Мане, объявила о дебюте на фестивале скорости в Гудведе своего нового серийного автомобиля с допуском на дороги общего пользования.
Обновлено в 08:22
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Обновлено в 10:29
Политика
Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России»
В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
Обновлено в 03:20
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Политика
В отставку подали два заместителя главы Росгвардии
По данным издания «Ъ», первый замглавы службы генерал-полковник Сергей Меликов и курировавший тыловые вопросы генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об отставке.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками
Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
В среду в Москве снова похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Наука
Угрозу несут огромные осиные гнезда на домах жителей США
Обновлено в 08:53
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Здоровье
Свыше 55 тыс. человек заболели корью на Украине с начала года
На Украине с начала 2019 года корью заболели более 55 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья страны.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
OnePlus призналась в отправке странных сообщений владельцам OnePlus 7 Pro
Компания OnePlus призналась в отправке нескольких странных сообщений владельцам смартфонов OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 09:50
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Футбол
Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов дал комментарий относительно предстоящего заседания, связанного с расторжением контракта хавбека "Краснодара" Павла Мамаева с клубом, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 09:31