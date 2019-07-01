Экономика

В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХREGNUM 02:33

В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше. Это уже вторая волна роста цен на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году.
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Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Плата за услуги ЖКХ с 1 июля вновь выросла

News.ru02:43

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

В Петербурге с 1 июля плата за ЖКХ вырастет на 0,4%

АБН28 июня в 08:38

Смольный: с 1 июля плата за ЖКХ вырастет на 0,4%

DP.RU28 июня в 07:34

С 1 июля повысится плата за коммунальные услуги в Хабаровском крае

PROkhab.ru27 июня в 23:48
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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Происшествия

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В красноярском Канске введен режим ЧС

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В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

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