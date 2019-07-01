Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06

С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

В Петербурге с 1 июля плата за ЖКХ вырастет на 0,4%

АБН28 июня в 08:38

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Тарифы ЖКХ поднимутся с сегодняшнего дня

Эхо Москвы06:02

С 1 июля 2019 повысятся тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Ugpressa.ru28 июня в 08:18

Смольный: с 1 июля плата за ЖКХ вырастет на 0,4%

DP.RU28 июня в 07:34

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

DonDay - Новочеркасск28 июня в 04:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика

Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Технологии

Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет

По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Кино

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

У Николая Баскова скончался отец

Обновлено в 09:38
Политика

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Общество

В среду в Москве снова похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Космос

Американцы предлагали сбросить ядерную бомбу на Луну, но передумали и пытались создать там военную базу

Опять же, строгим руководством для проекта было то, что при реализации плана необходимо было использовать существующее или почти существующее оборудование и технологии, чтобы ускорить проект и достичь Луны раньше СССР.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика

Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине

Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
Политика

Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Обновлено в 09:36
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Появилось видео модернизированной винтовки Мосина

В Сети появилось видео модернизированной винтовки Мосина, показанной на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:41
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

Сергей Собянин рассказал о передаче госуслуг в офисы «Мои документы»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что 1 июля 73 государственные услуги в сфере социальной защиты закончили передавать в офисы «Мои документы».
Обновлено в 08:57
Экономика

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Наука

Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания

По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Космос

В условиях открытого космоса плесень выжила

Обновлено 29 июня в 09:25
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
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