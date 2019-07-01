Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06
С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Политика
Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Технологии
Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет
По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
У Николая Баскова скончался отец
Обновлено в 09:38
Политика
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками
Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Общество
В среду в Москве снова похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Американцы предлагали сбросить ядерную бомбу на Луну, но передумали и пытались создать там военную базу
Опять же, строгим руководством для проекта было то, что при реализации плана необходимо было использовать существующее или почти существующее оборудование и технологии, чтобы ускорить проект и достичь Луны раньше СССР.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика
Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине
Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
Политика
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Появилось видео модернизированной винтовки Мосина
В Сети появилось видео модернизированной винтовки Мосина, показанной на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:41
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество
Сергей Собянин рассказал о передаче госуслуг в офисы «Мои документы»
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что 1 июля 73 государственные услуги в сфере социальной защиты закончили передавать в офисы «Мои документы».
Обновлено в 08:57
Экономика
Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех
Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Наука
Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания
По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено 29 июня в 09:25
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53