С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Политика Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.

Финансы В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Технологии Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".

Политика Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Энергетика Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.

Общество В среду в Москве снова похолодает Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Космос Американцы предлагали сбросить ядерную бомбу на Луну, но передумали и пытались создать там военную базу Опять же, строгим руководством для проекта было то, что при реализации плана необходимо было использовать существующее или почти существующее оборудование и технологии, чтобы ускорить проект и достичь Луны раньше СССР.

Происшествия Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.

Экономика Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Политика Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.

Политика В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33 Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Общество Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Армия и оружие Появилось видео модернизированной винтовки Мосина В Сети появилось видео модернизированной винтовки Мосина, показанной на форуме «Армия-2019».

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Общество Сергей Собянин рассказал о передаче госуслуг в офисы «Мои документы» Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что 1 июля 73 государственные услуги в сфере социальной защиты закончили передавать в офисы «Мои документы».

Экономика Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.

Наука Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".