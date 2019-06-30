Общество

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в РоссииREGNUM 01:28

Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года. Затем, с 1 января 2020 года, получать аттестат о классификации будут обязаны гостиницы с номерным фондом более 15 номеров.
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У отелей закончилось время на получение звезд

Взгляд.ру00:56

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России

REGNUM01:28

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

RT на русскомвчера в 21:35

Российским отелям с сегодняшнего дня будут в обязательном порядке присваивать «звездный» статус

Эхо Москвывчера в 23:30

Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»

ПРАЙМвчера в 17:26

Гостиницы свыше 50 номеров начинают штрафовать за отсутствие сертификата «звездности»

ТАССвчера в 17:24

Поймать свою звезду

Российская газетавчера в 10:41
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Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

УГМК спросит архитекторов, какой должна быть набережная Екатеринбурга

За круглым столом соберутся архитекторы Екатеринбурга, которые входили в распущенный осенью градсовет.
Обновлено в 01:03
Космос

Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»

30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных

Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу В городе Тулун Иркутской области спасатели МЧС и кинологи питомника "К-9" Иркутска снимают домашних животных с крыш и возвышенностей и выводят на берег.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации

Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Георгий Бовт о том, в чем российские чиновники догнали и перегнали Америку

Красиво путешествует министр Денис Мантуров (Минпромторг), подумали те, кто прочитал расследование "Трасперенси интернешнл" (ТИ) о том, сколько тратится на его командировки.
Обновлено в 01:10
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика

Выросли тарифные ставки системы «Платон»

По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Кабуле прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.
Обновлено в 01:07
Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) –– китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено 29 июня в 17:01
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Обновлено в 01:24
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт

Парад трамваев организуют в День московского транспорта

Обновлено в 00:26
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Общество

На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях

В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено вчера в 14:40
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