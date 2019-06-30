Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в РоссииREGNUM 01:28
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года. Затем, с 1 января 2020 года, получать аттестат о классификации будут обязаны гостиницы с номерным фондом более 15 номеров.
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
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В России изменились правила выдачи микрозаймов
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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
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Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
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Общество
УГМК спросит архитекторов, какой должна быть набережная Екатеринбурга
За круглым столом соберутся архитекторы Екатеринбурга, которые входили в распущенный осенью градсовет.
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Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
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Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
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Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных
Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу В городе Тулун Иркутской области спасатели МЧС и кинологи питомника "К-9" Иркутска снимают домашних животных с крыш и возвышенностей и выводят на берег.
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Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Георгий Бовт о том, в чем российские чиновники догнали и перегнали Америку
Красиво путешествует министр Денис Мантуров (Минпромторг), подумали те, кто прочитал расследование "Трасперенси интернешнл" (ТИ) о том, сколько тратится на его командировки.
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Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Выросли тарифные ставки системы «Платон»
По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
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Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
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В Кабуле прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.
Обновлено в 01:07
Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) –– китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено 29 июня в 17:01
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Технологии
Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»
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Обновлено вчера в 16:51
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Транспорт
Парад трамваев организуют в День московского транспорта
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Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено 29 июня в 22:59
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено вчера в 14:40