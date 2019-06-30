Общество

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиницОбластная газета 00:35

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц. Теперь все отели с фондом более 50 номеров будут обязаны пройти классификацию и подтвердить свой уровень комфорта.
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У отелей закончилось время на получение звезд

Взгляд.ру00:56

Гостиницы свыше 50 номеров начинают штрафовать за отсутствие сертификата «звездности»

ТАССвчера в 17:24

Российским отелям с сегодняшнего дня будут в обязательном порядке присваивать «звездный» статус

Эхо Москвывчера в 23:30

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

RT на русскомвчера в 21:35

Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»

ПРАЙМвчера в 17:26

Ипотека, стройка, ЖКУ: какие законы о недвижимости вступили в силу в июле

РБК03:45

Поймать свою звезду

Российская газетавчера в 10:41
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Политика

Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 06:30
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи

В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Политика

Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Политика

Песков рассказал о жесткой беседе Путина и Мэй по делу Скрипалей

Обновлено вчера в 09:23
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто

В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera

Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком

Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия

Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Королевские страсти: Чарльз и Диана разгромили комнату во время медового месяца

Уинстон Черчиль, внук своего знаменитого тезки, рассказал о беспорядке в комнате, который устроили принц Чарльз и принцесса Диана во время медового месяца.
Обновлено в 06:52
Политика

Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии

В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.
Обновлено в 06:39
Музыка

Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

На Кипре заявили о российском происхождении упавшей на остров ракеты

Обновлено в 06:40
Энергетика

Регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля повышаются на 1,4%

В силу вступают приказы Федеральной антимонопольной службы от 13 мая (N583/19 - о ценах для промышленности и 580/19 - для населения).
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Израиль заявил о начале использования Сирией комплексов С-300

Израиль подтвердил факт использования сирийских С-300.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Иркутской области образовался затор из снесенных водой домов

Ширина полосы затора составляет примерно 150 метров. 30 июня в город прибыли саперы, которые должны освободить мост от давления домов.
Обновлено в 06:06
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Общество

Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству

Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
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