В России вступили в силу правила «звёздности» гостиницОбластная газета 00:35

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц. Теперь все отели с фондом более 50 номеров будут обязаны пройти классификацию и подтвердить свой уровень комфорта.

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц

Политика Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Армия и оружие Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом» Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.

Происшествия Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.

Политика Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Авто В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.

Политика Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

Шоу-бизнес 46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.

Происшествия В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Экономика Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Шоу-бизнес Королевские страсти: Чарльз и Диана разгромили комнату во время медового месяца Уинстон Черчиль, внук своего знаменитого тезки, рассказал о беспорядке в комнате, который устроили принц Чарльз и принцесса Диана во время медового месяца.

Политика Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.

Музыка Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.

Энергетика Регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля повышаются на 1,4% В силу вступают приказы Федеральной антимонопольной службы от 13 мая (N583/19 - о ценах для промышленности и 580/19 - для населения).

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Происшествия В Иркутской области образовался затор из снесенных водой домов Ширина полосы затора составляет примерно 150 метров. 30 июня в город прибыли саперы, которые должны освободить мост от давления домов.

Политика ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.