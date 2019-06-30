Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиницОбластная газета 00:35
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц. Теперь все отели с фондом более 50 номеров будут обязаны пройти классификацию и подтвердить свой уровень комфорта.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 06:30
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Политика
Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Политика
Песков рассказал о жесткой беседе Путина и Мэй по делу Скрипалей
Обновлено вчера в 09:23
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто
В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera
Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали
В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Королевские страсти: Чарльз и Диана разгромили комнату во время медового месяца
Уинстон Черчиль, внук своего знаменитого тезки, рассказал о беспорядке в комнате, который устроили принц Чарльз и принцесса Диана во время медового месяца.
Обновлено в 06:52
Политика
Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии
В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.
Обновлено в 06:39
Музыка
Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут
Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Энергетика
Регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля повышаются на 1,4%
В силу вступают приказы Федеральной антимонопольной службы от 13 мая (N583/19 - о ценах для промышленности и 580/19 - для населения).
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Израиль заявил о начале использования Сирией комплексов С-300
Израиль подтвердил факт использования сирийских С-300.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Иркутской области образовался затор из снесенных водой домов
Ширина полосы затора составляет примерно 150 метров. 30 июня в город прибыли саперы, которые должны освободить мост от давления домов.
Обновлено в 06:06
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Общество
Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству
Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32