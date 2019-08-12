Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостьюГазета.Ru 06:12
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
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В России ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи
RT на русскомвчера в 10:23
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Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
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Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Людей в Архангельской области вывозят подальше от военного полигона
Людей, судя по информации, должны вывезти поездом в четыре утра 14 августа, чтобы в течение двух последующих часов рядом с военным полигоном никого не было.
Обновлено в 08:37
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Политика
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Ксению Бородину и Курбана Омарова заподозрили в разрыве
Курбан Омаров охотно публикует фотографии и видеоролики с наследниками, на которых отсутствует звездная супруга.
Обновлено в 07:13
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Политика
Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать
«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.
Обновлено в 06:14
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 10:34
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Экономика
Корпорация МСП ввела для малого бизнеса новые льготы по лизингу
Лизинг оборудования без авансового платежа с августа 2019 года стал доступен малым и средним предприятиям (МСП) в рамках нового продукта Корпорации МСП, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации.
Обновлено в 09:43
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia
Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Экономика
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерные удары
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Экономика
Россияне стали больше тратить в магазинах
Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 рублей, что на 4,46 рубля или на 1,1% больше, чем в июне.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
Обновлено в 09:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26