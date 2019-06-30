В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных винВести.Ru 20:17

Минсельхоз РФ ранее указывал, что решение о запрете закупок госучреждениями зарубежных вин позитивно отразится на отрасли: такая мера позволит ускорить развитие российских виноградарей и виноделов, а также откроет дополнительный канал сбыта для отечественных производителей.

с чего всё началось

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин. Согласно соответствующему постановлению правительства, ограничения касаются закупок для государственных и муниципальных нужд импортного вина, а также игристого, фруктового и ликерного вина.

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

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