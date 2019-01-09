Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
Lenta.ru
20:54

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз.
Lenta.ru20:54
с чего всё началось

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.
РИА Новости19:17

Подробнее о событии

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

Lenta.ru20:54

В России изменились тарифы ОСАГО

РИА Новости21:42

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

RT на русском19:43

Для автомобилистов начали действовать новые тарифы ОСАГО

URA.Ru20:14

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

Газета.Ru18:43

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

ТАСС16:11

Новые тарифы ОСАГО вступят в действие с 9 января

НДН.инфо06 января в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34

Обновлено в 18:55
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:06
Происшествия

В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:41
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено в 12:40
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 17:55
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

Обновлено в 10:27
Политика

Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США

Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства.
Обновлено в 22:05
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Обновлено в 18:08
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Президент Украины Петр Порошенко появился перед прессой "в пьяном виде" в 2015 году не из-за злоупотребления спиртными напитками, а в результате стрельб на полигоне.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Политика

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено в 22:50
Общество

Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Российский робот попал под колеса беспилотника в США

Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Политика

Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что США поддержат его усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая.
Обновлено в 19:52
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Экономика

Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России

Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.
Обновлено в 21:55
Хоккей

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

Обновлено в 22:29
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Авто

Эксперты назвали самые популярные в России авто с механической КПП

Специалисты составили рейтинг самых популярных марок новых автомобилей с "механикой" (МКПП) по итогам продаж 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 20:54
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона

Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории.
Обновлено в 14:16
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей

Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Число жертв гриппа в Грузии продолжает расти

По последним данным, лабораторные исследования показали, что в Грузии зафиксировано 158 случаев заболевания "свиным гриппом".
Обновлено в 12:53
Главное