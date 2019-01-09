Экономика
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз.
Lenta.ru20:54
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с чего всё началось
Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.РИА Новости19:17
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