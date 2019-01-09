Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
Lenta.ru
вчера в 20:54

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз.
Lenta.ruвчера в 20:54

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В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Известия00:45

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

RT на русскомвчера в 19:43

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

РИА Новостивчера в 21:42

Для автомобилистов начали действовать новые тарифы ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:14

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

Lenta.ruвчера в 20:54

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

Газета.Ruвчера в 18:43

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

ТАССвчера в 16:11
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Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян

Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Полицейского убили в подмосковном Подольске

Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

Лаос передал России 30 танков Т-34

Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре

Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ региона.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире

В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

В Конгрессе США призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей Конгресса США обратились к главе Минфина с просьбой отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, «Русал» и «Евросибэнерго».
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено вчера в 02:10
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Обновлено в 00:11
Происшествия

Российский робот попал под колеса Tesla в США

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено 07 января в 20:52
Политика

Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией

Обновлено вчера в 19:52
Баскетбол

«Химки» обыграли лидера Евролиги «Фенербахче»

Обновлено в 00:14
Происшествия

В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты

Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

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Политика

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Аэропорт «Хитроу» возобновил работу

Лондонский аэропорт "Хитроу" снова начал работать после предполагаемого появления дрона в его воздушном пространстве, сообщила во вторник The Independent.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Россию окутают аномальные морозы

Что касается ЦФО, то здесь жителей Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областей ждут морозы от -20 до -26 градусов.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

США в 2019 году грозит рецессия, которая может ударить и по рублю

Прогнозы американских инвестиционных банков могут оказаться слишком оптимистичными, и наступивший 2019 год грозит оказаться очень непростым для экономики США.
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Названы самые популярные в России авто с механической коробкой передач

По итогам января-ноября минувшего года российские официальные дилеры реализовали порядка 663 000 новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач.
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Происшествия

В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины

Обновлено вчера в 14:22
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