Экономика
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз.
Lenta.ruвчера в 20:54
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Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян
Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре
Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ региона.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире
В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
В Конгрессе США призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей Конгресса США обратились к главе Минфина с просьбой отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, «Русал» и «Евросибэнерго».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено вчера в 02:10
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
Обновлено в 00:11
Происшествия
Российский робот попал под колеса Tesla в США
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено 07 января в 20:52
Политика
Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией
Обновлено вчера в 19:52
Баскетбол
«Химки» обыграли лидера Евролиги «Фенербахче»
Обновлено в 00:14
Происшествия
В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты
Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено вчера в 11:12
Политика
На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив
Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Аэропорт «Хитроу» возобновил работу
Лондонский аэропорт "Хитроу" снова начал работать после предполагаемого появления дрона в его воздушном пространстве, сообщила во вторник The Independent.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Россию окутают аномальные морозы
Что касается ЦФО, то здесь жителей Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областей ждут морозы от -20 до -26 градусов.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика
США в 2019 году грозит рецессия, которая может ударить и по рублю
Прогнозы американских инвестиционных банков могут оказаться слишком оптимистичными, и наступивший 2019 год грозит оказаться очень непростым для экономики США.
Обновлено в 00:37
Авто
Названы самые популярные в России авто с механической коробкой передач
По итогам января-ноября минувшего года российские официальные дилеры реализовали порядка 663 000 новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины
Обновлено вчера в 14:22