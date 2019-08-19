Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в РоссииRT на русском вчера в 22:59
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Оппозиционера Яшина снова задержали в Москве
Обновлено вчера в 06:36
Политика
США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии
Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку США используют их в своих целях.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено вчера в 14:36
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Норвегия призвала США не провоцировать Россию
Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Екатеринбурге нашли школьницу, которая пропала в День города
В Екатеринбурге нашли школьницу, пропавшую вечером 17 августа.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине
Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
Каких продуктов стоит избегать в детском питании
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено вчера в 01:00
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено вчера в 12:39
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Армия и оружие
Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни
Живущие в стихийном палаточном лагере на севере сирийской провинции Хама беженцы рассказали журналистам об условиях проживания.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено вчера в 17:58