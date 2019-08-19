С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

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