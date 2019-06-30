Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиницRT на русском вчера в 21:35

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам. Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон был принят в феврале 2018 года.
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В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

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