Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиницRT на русском вчера в 21:35
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам. Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон был принят в феврале 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась
Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за езды по перрону оказалась в центре скандала
Скандал разразился из-за того, что артистка, по мнению некоторых пользователей, слишком многое себе позволяет.
Обновлено в 05:10
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров
Как подчеркивается, в Индии цена нового автомобиля будет начинаться от 1 100 000 рупий, что примерно составляет 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:17
Авто
Электрофуру Tesla Semi поймали на испытаниях грузоподъёмности
Tesla Semi на трассе везла девять блоков по 1800 кг каждый. Таким образом, общая масса блоков составила 16 300 кг.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты
Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
«Челси» официально объявил об уходе Гонсало Игуаина
Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды аргентинского футболиста Гонсало Игуаина.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Политика
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.
Обновлено вчера в 19:38
Культура
В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев
Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
Обновлено в 04:13
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила изменения в своей внешности
Известная гимнастка Ляйсан Утяшева буквально на днях удивила поклонников изменениями во внешнем виде.
Обновлено в 04:42
Экономика
ИП на УСН и ПСН: правила уменьшения налога за счет взносов
Применение ПСН не предусматривает возможности уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов.
Обновлено в 02:31
Политика
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Обновлено в 04:25
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца
Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Омский «Авангард» покинул нападающий Галимов
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
В Сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
Обновлено в 01:40
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов, согласно которым продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
Обновлено в 02:56
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Политика
Источник сообщил об отставке первого заместителя главы Росгвардии
Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.
Обновлено в 05:02
Политика
Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 05:21