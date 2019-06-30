В России вступили в силу правила «звёздности» гостиницОбластная газета 00:35

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц. Теперь все отели с фондом более 50 номеров будут обязаны пройти классификацию и подтвердить свой уровень комфорта.

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц

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