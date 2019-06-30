Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиницОбластная газета 00:35
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц. Теперь все отели с фондом более 50 номеров будут обязаны пройти классификацию и подтвердить свой уровень комфорта.
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Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Единоборства
Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области
В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Транспорт
Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт
В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа
В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Наука
На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности
В ходе раскопок, рядом с гробницей, был обнаружен курган 4000-летней давности, внутри которого было обнаружено множество еще более древних артефактов.
Обновлено 29 июня в 16:11
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Аналог ботокса стал эффективным оружием против малярийных комаров
Обновлено вчера в 08:09
Общество
А не рановато? 5 признаков того, что ваш ребенок занимается сексом
Эксперт дала несколько советов родителям о том, как говорить о сексе с подростками и что говорить, чтобы сделать эту часть жизни детей как минимум безопасной, а заодно снять собственную тревожность.
Обновлено в 00:02
Общество
О правилах ухода в отпуск рассказали в Роструде
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали, что право на удлиненный отпуск имеют руководители и работники образовательных учреждений, а также директора и воспитатели детских садов.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июня в 21:50
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено 29 июня в 21:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество
Пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено
С 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы вырастет вдвое - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
Обновлено 28 июня в 09:09
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05