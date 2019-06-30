В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиницRT на русском вчера в 21:35

Как указывал премьер-министры России Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат. Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

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