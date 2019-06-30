Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиницRT на русском 21:35

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Как указывал премьер-министры России Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат. Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Вступили в силу правила «звездности» гостиниц

АМИТЕЛ22:25

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

RT на русском21:35

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
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