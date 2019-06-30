Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиницRT на русском 21:35
Как указывал премьер-министры России Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат. Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
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Обновлено в 21:42
Армия и оружие
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Политика
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Общество
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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
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Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено в 12:22
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
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Обновлено 27 июня в 21:09
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Армия и оружие
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Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Общество
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Обновлено в 11:50
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Обновлено в 21:35
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
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Обновлено в 03:10
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Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
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Обновлено в 05:32
Политика
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С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
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Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
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Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
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Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 18:17
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
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Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий
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