Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерахГазета.Ru 23:11
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного Евротура
В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции.
Обновлено в 10:58
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Футбол
Чемпионы в городе. Как болельщики встретили «Зенит» в Петербурге
5 человек, которые вернули золото в Петербург Семак шестой раз стал чемпионом.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы
Обновлено в 04:34
Политика
Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось
Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
134,5 млрд рублей – столько взыскали за прошлый год суды по искам управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к гражданам - потребителям коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Политика
Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США
В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
Обновлено в 11:49
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Футбол
Потрясающий гол Фернандо принес победу «Спартаку» над «Уралом»
Обновлено в 09:46
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Политика
В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Происшествия
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Общество
В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.
Обновлено в 20:24
Авто
Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут
Обновлено в 10:27
Авто
Кроссовер Hyundai Venue за 700 000 рублей добрался до дилеров Индии
Как сообщается, стоимость Hyundai Venue в Индии будет стартовать от 750 000 рупий (в рублях - около 700 000).
Обновлено в 14:15
Футбол
Азмун, Барриос и Дриусси сыграют за «Зенит» против «Ахмата»
Тренерские штабы "Ахмата" и "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05