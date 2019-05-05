В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерахГазета.Ru 23:11

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

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