Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерахГазета.Ru 23:11

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Газета.Ru23:11

В России в ступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

Коммерсантъ22:33

В РФ вступили в силу правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона

Говорит Москва17:00

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Известия21:55

Мессенджерами в России больше нельзя пользоваться анонимно

URA.Ru23:03

Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона

ТАСС17:13

Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона

RT на русском22:07
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