Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерахРБК 04 мая в 23:31
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября.
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В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Коммерсантъ04 мая в 22:33
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