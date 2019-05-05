Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерахРБК 04 мая в 23:31

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября.
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

RT на русскомвчера в 05:41

Правительство предоставит данные сотовых операторов разработчикам мессенджеров

KopOk.ruвчера в 08:58

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Газета.Ruвчера в 12:27

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

РИА Новостивчера в 06:14

Мессенджеры обязали проверять наши номера телефонов. Зачем нужны новые правила

ТАСС04:38

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Известиявчера в 05:22

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Коммерсантъ04 мая в 22:33
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Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 04:26
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Происшествия

При пожаре в самолете в Шереметьево погибли около сорока человек

Экстренная посадка и пожар в самолете Sukhoi Superjet 100 привели к гибели порядка сорока человек, сообщают 5 мая СМИ.
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Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Футбол

Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

Обновлено в 03:01
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено вчера в 18:05
Спорт

Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься

Обновлено в 05:06
Происшествия

СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой

Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Политика

Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Футбол

Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»

Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Наука

Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге

Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено в 05:14
Космос

В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле

Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50
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