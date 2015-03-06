Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиямТАСС вчера в 10:45

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
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с чего всё началось

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и туже сумму.
Российская газета25 мая в 19:00

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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

РИА Новостивчера в 14:03

В России вступил в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

RT на русскомвчера в 07:01

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

ТАССвчера в 10:45

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

РБКвчера в 10:08

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

Коммерсантъвчера в 12:20

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Российская газета25 мая в 19:00

В каком случае индексация повлияет на доплаты к пенсиям

Парламентская газета25 мая в 17:22
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
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