Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиямТАСС вчера в 10:45
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
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с чего всё началось
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и туже сумму.Российская газета25 мая в 19:00
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