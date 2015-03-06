В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиямТАСС вчера в 10:45

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и туже сумму.

с чего всё началось

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

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