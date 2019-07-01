В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до годаРусская Планета 03:30

Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года

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