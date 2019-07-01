Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до годаРусская Планета 03:30
Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Обновлено вчера в 05:59
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20
Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 03:22
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
В Сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
Обновлено в 01:40
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Ферстаппена
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Культура
В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев
Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Спартак» разгромил ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Врачи рассказали, кому вредно есть малину
Обновлено в 00:10
Общество
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами вырастут с июля
Выплата по уходу за ребенком–инвалидом в Томской области в новом размере составит 10 тысяч рублей (без учета регионального коэффициента), 13 тысяч рублей (с учетом регионального коэффициента 1,3) и 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента 1,5). Пересчет выплат произойдет автоматически, без заявлений граждан.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3%
"С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Финляндия стала председателем ЕС
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол
«Атлетик» подписал контракт с вратарем «Барселоны»
"Атлетик" подписал контракт с вратарем "Барселоны" Хокином Эскьетой до 2023 года, сообщает официальный Twitter клуба.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Политика
Лавров принимает участие в форуме «Развитие парламентаризма»
Обновлено в 04:41
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Apple выпустит iPhone только для китайского рынка
В скором времени компания Apple выпустит iPhone только для китайского рынка, который будет отличаться от глобальной версии.
Обновлено в 03:26
Наука
Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения
Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо
Обновлено в 02:21
Происшествия
30 человек отравились шавермой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10