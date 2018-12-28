Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательствеГазета.Ru03:02
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января. Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года.
Газета.Ru03:02
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Рост цен, повышение пенсионного возраста и пособий – что ждать от 2019 года
Сахалинский нефтяник28.12.18 в 19:29
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При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
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Космос
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Происшествия
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Спорт
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На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Кино
Мягков ответил на критику «Иронии судьбы» митрополитом Рязанским
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия
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Обновлено в 02:56
Происшествия
Врачи рассказали, что спасло найденного под завалами ребенка
Обновлено в 09:06
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
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Политика
Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января
Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Происшествия
Спасатели демонтировали опасные конструкции в доме Магнитогорска
Сотрудники экстренных служб демонтировали опасные конструкции в жилом многоэтажном доме Магнитогорска, где после взрыва газа обрушился один из подъездов.
Обновлено в 10:37
Экономика
АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
Обновлено в 10:05
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
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Происшествия
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Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.
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Обновлено вчера в 17:42
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Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
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Происшествия
Путин подарил спасенному в Магнитогорске подростку ноутбук
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Обновлено в 10:02
Происшествия
Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт
Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере вечером 31 декабря расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп поздравил всех людей, включая своих ненавистников и работников фейковых СМИ, с Новым годом.
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Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
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Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно
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Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
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