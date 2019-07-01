В России вступили новые правила долевого строительстваРБК 20:39

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Общество В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Политика Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Политика Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.

Кино «Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Общество Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.

Политика Иосиф Пригожин призвал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии» Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

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Общество Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Хоккей Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс» Панарин склоняется к Флориде, но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер Айлендерс) имеет огромное влияние на голкипера.

Общество В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Армия и оружие Российские истребители поднимались на перехват 11 раз за неделю Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.

Общество В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».