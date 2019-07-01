Недвижимость

В России вступили новые правила долевого строительстваРБК 20:39

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
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В России вступили новые правила долевого строительства

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