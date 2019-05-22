Экономика

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсом валютPravda.Ru вчера в 07:43

В Российской Федерации вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют. Законопроект был опубликован на официальном сайте Банка России 23 апреля. Спустя 30 дней, как и положено, запрет вступил в силу.
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Обменные точки лишаются электронных табло с курсом валют

Газета.Ruвчера в 15:57

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАССвчера в 04:01

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБКвчера в 03:24

Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

Обменники придумали, как обойти запрет на табло курса валют

Московский Комсомолецвчера в 12:03
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Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Космос

Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни

Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку

Обновлено вчера в 05:33
Футбол

Клаудио Раньери: «Роналду работает как на первых своих тренировках»

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено 23 мая в 04:38
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Обновлено в 00:28
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Экономика

Российские магазины предупредили о резком росте цен

Ритейлеры предупредили банки и платёжные системы о росте цен.
Обновлено вчера в 04:59
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein

Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане

Обновлено вчера в 19:40
Политика

НАТО требует от России покинуть Крым

Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Кино

Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»

Обновлено вчера в 16:57
Энергетика

Госдеп призвал Туркмению активнее реализовывать потенциал и выходить на газовый рынок ЕС

Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna

По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Названы города и районы Башкирии с наиболее высокой смертностью

В Башкирии за первые два месяца 2019 года умерли 8 656 человек, что на 293 человека выше показателя 2018 года.
Обновлено в 00:11
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено вчера в 02:53
Технологии

Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»

Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
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