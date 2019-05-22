В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсом валютPravda.Ru вчера в 07:43

В Российской Федерации вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют. Законопроект был опубликован на официальном сайте Банка России 23 апреля. Спустя 30 дней, как и положено, запрет вступил в силу.

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсом валют

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