Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силуМетагазета вчера в 01:35

Президент России Владимир Путин 1 мая 2019 года подписал федеральный закон об ипотечных каникулах. Теперь заемщик может попросить приостановить выплату ипотечных платежей на шесть месяцев, если он оказался в трудной жизненной ситуации.
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