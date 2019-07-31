Президент России Владимир Путин 1 мая 2019 года подписал федеральный закон об ипотечных каникулах. Теперь заемщик может попросить приостановить выплату ипотечных платежей на шесть месяцев, если он оказался в трудной жизненной ситуации.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

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