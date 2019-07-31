Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуМетагазета вчера в 01:35
Президент России Владимир Путин 1 мая 2019 года подписал федеральный закон об ипотечных каникулах. Теперь заемщик может попросить приостановить выплату ипотечных платежей на шесть месяцев, если он оказался в трудной жизненной ситуации.
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Онлайн-карта с дорожными камерами фиксации и прибавка к пенсии: значимое к этому часу
Областная газетавчера в 07:08
Пенсии, «ипотечные каникулы» и бесплатный гектар: Как изменится жизнь в России с августа
Царьград30 июля в 00:56
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитования
Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Политика
American Conservative: Союзники доставят США еще немало головной боли
Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга.
Обновлено 30 июля в 00:25
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Зеленский сформирует правительство за один день
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в выступлении на телеканале «1+1» заявил, что новое правительство будет сформировано в первый или второй день работы нового состава Верховной Рады.
Обновлено в 10:05
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
Дым от пожаров в Сибири достиг США
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады, сообщает НАСА.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49