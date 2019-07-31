Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru вчера в 17:16

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
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Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

РБКвчера в 19:39

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

Газета.Ru00:15

31 июля в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Комсомольская правдавчера в 23:50

Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»

URA.Ruвчера в 21:33

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

РИА Новостивчера в 17:00

Заемщикам представят больше информации при получении ипотеки

Сибдомвчера в 05:19

C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы

ИА СИА-Пресс29 июля в 03:56
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В текущем году среди российских туристов в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей генконсул России в Анталье Олег Рогоза.
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Река Томь разлилась: в Белогорске затопило сотни дачных участков

Утром стало известно, что разлилась Томь, в Белогорске под водой оказались сотни дачных участков.
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В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Транспорт

Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

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Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Стало известно возможное название новой Need for Speed

В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Кино

Опубликован трейлер нового хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном

Киностудия A24 опубликовала в Сети тизер нового фильма с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк», который впервые был показан на Каннском кинофестивале.
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В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Наука

В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер

Обновлено вчера в 05:22
Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
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Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири

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Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесёт множество проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.
Обновлено вчера в 23:30
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Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

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Малком дал согласие на переход в «Зенит»

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Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
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В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера

Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Амурской области

В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир легковушки. Еще два пассажира автомобиля были госпитализированы.
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Происшествия

В Самаре локализовали пожар в жилых домах

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей

Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
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Общество

Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании

Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
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Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
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