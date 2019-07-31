Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru вчера в 17:16
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Путешествия
Генконсульство РФ: десятки российских туристов умерли в Анталии
В текущем году среди российских туристов в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей генконсул России в Анталье Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Река Томь разлилась: в Белогорске затопило сотни дачных участков
Утром стало известно, что разлилась Томь, в Белогорске под водой оказались сотни дачных участков.
Обновлено вчера в 23:30
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Транспорт
Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено 29 июля в 10:26
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Опубликован трейлер нового хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Киностудия A24 опубликовала в Сети тизер нового фильма с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк», который впервые был показан на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесёт множество проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Футбол
Малком дал согласие на переход в «Зенит»
Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Амурской области
В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир легковушки. Еще два пассажира автомобиля были госпитализированы.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в жилых домах
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании
Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03