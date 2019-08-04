В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов. Территории разработают их в рамках нового закона, который вступил в силу сегодня, четвертого августа.

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

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