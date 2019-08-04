Экономика

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧСРоссийская газета вчера в 21:00

В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов. Территории разработают их в рамках нового закона, который вступил в силу сегодня, четвертого августа.
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Вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

РИА Новости00:21

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Российская газетавчера в 21:00

Закон о страховании жилья при ЧС вступил в силу

Deita.ruвчера в 17:19

Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

News.ruвчера в 17:44

Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС

ТАССвчера в 17:05

Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт

Википедия страхованиявчера в 01:41

Во сколько обойдется страхование жилья от чрезвычайных ситуаций?

Аргументы и Факты31 июля в 17:19
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