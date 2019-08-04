Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧСРоссийская газета вчера в 21:00
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов. Территории разработают их в рамках нового закона, который вступил в силу сегодня, четвертого августа.
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Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
Википедия страхованиявчера в 01:41
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