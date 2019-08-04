Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧСРоссийская газета вчера в 21:00
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов. Территории разработают их в рамках нового закона, который вступил в силу сегодня, четвертого августа.
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Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
Википедия страхованиявчера в 01:41
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
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Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
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Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
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828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
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Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
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Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»
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Глава индийской корпорации Larsen & Toubro Анил Манибхай Найк заявил, что торговая война между США и Китаем представляет огромные возможности для развития экономики Индии.
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На «Брянской станице» казаки взялись за шашку
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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
После шторма в Одессе: смерч, уплывшие авто и затопленные реки - новые видео
В Одессе в субботу, прошел сильнейший ливень, практически затопив многие улицы города.
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Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
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Овечкин встретился с юными фанатами в аэропорту Пекина
Юные поклонники Овечкина не разочаровали российского форварда Кэпиталз, когда он прилетел в Китай этим утром, тепло встретив его в аэропорту Пекина.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы
Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны
Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
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Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, возникших у авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено 02 августа в 22:04
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Происшествия
Жителей Усть-Ивановки эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы
В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области эвакуируют жителей.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
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Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Здоровье
Александр Шестун отказался завершить голодовку
Как писал News.ru, в конце июля Александра Шестуна перевели из психиатрической больницы в медучреждение СИЗО «Матросская Тишина».
Обновлено вчера в 14:48
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении
Если ведомство подтвердит, что утраченное жилье было единственным, то власти начнут выдавать сертификаты эти людям.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 21:40