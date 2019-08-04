Экономика

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧСРоссийская газета 21:00

В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов. Территории разработают их в рамках нового закона, который вступил в силу сегодня, четвертого августа.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС

ТАСС17:05

Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

News.ru17:44

Закон о страховании жилья при ЧС вступил в силу

Deita.ru17:19

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Российская газета21:00

Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт

Википедия страхования01:41

ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС

РИА Новостивчера в 09:27

Во сколько обойдется страхование жилья от чрезвычайных ситуаций?

Аргументы и Факты31 июля в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Игры

Новой игрой от Riot Games станет файтинг

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Происшествия

На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено в 20:30
Футбол

Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России

Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено в 17:56
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Космос

«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года

Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено в 21:11
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР

СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Общество

Сколько мы будем платить из-за новой строки в платежке ЖКХ

Формально регионы могут принимать программы по страхованию жилья с 4 августа, когда вступит в силу новый закон.
Обновлено в 08:52
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Финансы

Курс рубля начал падать на фоне новостей о санкциях США

По состоянию на утро 2 августа стоимость национальной валюты составила 64,4 рубля по отношению к доллару, тогда как к началу торгов курс вырос до 64,62 рубля.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды

Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено в 16:36
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Баскетбол

Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн

Обновлено в 15:36
Футбол

ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Политика

Стала известна зарплата президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае, получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, — около тысячи долларов.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено в 21:53
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии

Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии

Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено вчера в 00:38
Спорт

Звезда британского спорта готовится рассказать о своем положительном ВИЧ-статусе

Звезда британского спорта, чье имя не разглашается, в ближайшее время собирается сообщить в социальных сетях о своем положительном ВИЧ-статусе, утверждает The Sun.
Обновлено в 18:06
Общество

Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное