Экономика

В России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста
Телеканал RTVI
вчера в 05:17

О реформе объявили 14 июня 2018 года — в один день с началом Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Тогда же правительство объявило о повышении НДС с 18% до 20%. В первоначальном проекте реформы власти предлагали увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет.
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