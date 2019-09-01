В России с 1 сентября начал действовать закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры. Текст закона опубликован в базе данных Госдумы. Закон запрещает продавать билеты по цене выше номинальной.

В России вступил в силу закон о борьбе с билетными перекупщиками

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