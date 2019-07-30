В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК. Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости».

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

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