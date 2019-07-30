Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостьюРБК 01:00
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК. Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости».
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Ульяновские нотариусы рассказали о важности нотариального удостоверения сделок с недвижимостью
Нотариат.рфвчера в 07:54
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Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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19 пьяных украинских танкистов задержаны в Донбассе
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В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
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