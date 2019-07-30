Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостьюРБК 01:00

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК. Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости».
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В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

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В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

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В России упростились покупка и продажа недвижимости

Российская газета01:02

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

РИА Новости03:17

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

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Что изменится с 31 июля при заключении сделок с недвижимостью

РБК04:07

В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости

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