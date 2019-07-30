Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостьюРИА Новости 02:53
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Поправки вступят в силу 31 июля, сообщает пресс-служба ФГБУ "ФКП Росреестра". Изменения касаются закона "О государственной регистрации недвижимости".
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Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Обновлено в 02:41
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
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Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией
Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
Обновлено в 03:08
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Париже.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
«Армавир» подписывает африканца, ездившего на просмотр в ЦСКА
Ранее африканец выступал в России за «Балтику» и «Тамбов», в общей сложности забив 4 мяча в 19 матчах.
Обновлено в 04:22
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Рязани горит цех комбайнового завода
Обновлено в 04:11
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Футбол
«Зенит» может приобрести Малкома
«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Агент Галустяна опроверг информацию о разводе юмориста
Агент известного российского шоумена и юмориста Михаила Галустяна заявил, что сведения, которые появились ранее в СМИ относительно развода бывшего резидента шоу Comedy Club, являются недостоверными.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае: спасатели усилили группировку сил
В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27