В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Поправки вступят в силу 31 июля, сообщает пресс-служба ФГБУ "ФКП Росреестра". Изменения касаются закона "О государственной регистрации недвижимости".

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

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