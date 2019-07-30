Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостьюРБК 01:00

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК. Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Эксперт оценил вступление в силу упрощённого порядка сделок с недвижимостью

RT на русском10:49

Эксперты: отказ от нотариального заверения сделок с недвижимостью не увеличит риски

ТАСС09:47

В России упростились покупка и продажа недвижимости

Российская газета01:02

Эксперты: упрощение сделок с недвижимостью не сильно отразится на рынке

РИА Новости09:50

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

Известия03:30

Что изменится с 31 июля при заключении сделок с недвижимостью

РБК04:07

Эксперты прокомментировали упрощение сделок с недвижимостью

Газета.Ru11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Экономика

Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Россия отправит в Индию тысячу ракет

Обновлено в 06:09
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 10:55
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Общество

Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Авто

УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП

Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart

В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.
Обновлено в 09:51
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл посоветовали не спешить с рождением второго ребенка

Обновлено в 10:06
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Футбол

В Англии введут временные удаления футболистов

Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Кино

Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Политика

Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что его партия «Европейская солидарность»могла занять второе место на недавно прошедших в стране досрочных парламентских выборах, если бы не ряд других политических сил, отказавшихся от объединения.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Происшествия

Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии

Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Самаре загорелись два частных дома

Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
Обновлено в 11:29
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Обновлено в 06:32
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Авто

В России появятся беспилотные «Газели»

Обновлено в 10:39
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Спасатели эвакуировали пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов

Обновлено в 10:24
Политика

Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером

Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки

Обновлено в 08:19
Главное