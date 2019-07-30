Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостьюРБК 01:00
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК. Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости».
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Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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Авто
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Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
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Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В Англии введут временные удаления футболистов
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Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что его партия «Европейская солидарность»могла занять второе место на недавно прошедших в стране досрочных парламентских выборах, если бы не ряд других политических сил, отказавшихся от объединения.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии
Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
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Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
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В России появятся беспилотные «Газели»
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Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
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Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
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Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
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