В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиямРИА Новости 09:22

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

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Сегодня, 26 мая, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уточняющий порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.

В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям

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