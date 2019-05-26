Экономика

В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиямРИА Новости 09:22

Сегодня, 26 мая, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уточняющий порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.
Читать в источнике
с чего всё началось

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям

РИА Новости09:22

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Российская газетавчера в 19:00

Россиянам пересчитают пенсии по-новому

Lenta.ru08:02

Новые правила индексации пенсий вступили в силу

News.ru07:40

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

Известия07:34

В России вступает в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

RT на русском07:01

Вступили в силу новые правила индексации пенсий

Росбалт09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено вчера в 11:27
Футбол

Зенит — Енисей 4:1

Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Космос

«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»

Обновлено вчера в 20:21
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ

Московский «Спартак» уступил «Оренбургу» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Космос

Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска

Обновлено в 00:51
Происшествия

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Футбол

ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала, как стать хорошей женой

Известная артистка Сати Казанова рассказала, какой должна быть хорошая жена. Своими советами она поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии

На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Обновлено в 03:32
Политика

Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.
Обновлено вчера в 19:40
Культура

Роман Прилепина переводят на сербский и французские языки

Новый роман российского писателя Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад", посвященный конфликту в Донбассе, переводят на сербский и французские языки.
Обновлено в 08:45
Общество

Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге

Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench

Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Футбол

Первый матч пройдет на стадионе «Динамо» 26 мая

На "ВТБ Арене" 26 мая пройдет первый после реконструкции стадиона футбольный матч.
Обновлено в 02:51
Авто

Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей

Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ

Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.
Обновлено в 07:18
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Обновлено в 07:46
Происшествия

В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа.
Обновлено в 07:57
Общество

ВОЗ признала «игровое расстройство» болезнью

ВОЗ подчёркивает, что далеко не все заядлые геймеры страдают от игрового расстройства - эта болезнь касается лишь малой части игроков.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное