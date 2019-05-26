Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиямИзвестия 07:34

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

РИА Новости14:03

В каком случае индексация повлияет на доплаты к пенсиям

Парламентская газетавчера в 17:22

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

РБК10:08

Россиянам пересчитают размер пенсии

URA.Ru10:04

В России вступил в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

RT на русском07:01

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Российская газетавчера в 19:00

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

ТАСС10:45
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Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

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В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
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Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

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Происшествия

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

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Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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Политика

Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
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Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено в 22:47
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Кавани: «За ссору с Неймаром из-за пенальти отвечал Эмери»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вспомнил конфликт с Неймаром из-за исполнения пенальти, который произошел осенью 2017 года в матче с «Лионом».
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Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
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Здоровье

Отечественное здравоохранение оторвалось от населения

Россияне жалуются на дороговизну лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкую квалификацию медицинских работников и качество лечения (8%), сложность записи к врачам и большие очереди (7%) – это результаты апрельского опроса, но с тех пор ситуация не изменилась.
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Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
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Медики рассказали о ранних признаках деменции

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Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Футбол

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
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Общество

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Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
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Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

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Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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Синоптики Уральского гидрометцентра обещают до +25 днём и до +15 ночью. При этом местами ожидается умеренный дождь и гроза.
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Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
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