Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиямИзвестия 07:34

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
с чего всё началось

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

РИА Новости14:03

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

ТАСС10:45

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Российская газетавчера в 19:00

Россиянам пересчитают размер пенсии

URA.Ru10:04

В России вступил в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

RT на русском07:01

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

РБК10:08

В каком случае индексация повлияет на доплаты к пенсиям

Парламентская газетавчера в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Автоспорт

Лучшая гонка сезона для Toro Rosso

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта

Обновлено в 12:33
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Политика

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Обновлено в 09:04
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика

Шимоните признала поражение на выборах президента Литвы

Кандидат от консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Ингрида Шимоните признала поражение на выборах президента Литвы.
Обновлено в 16:00
Хоккей

Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Авто

Названы самые красивые кабриолеты

Эксперты портала 110km.ru отобрали самые красивые автомобили современности с откидным верхом. Так, первое место занял Alfa Romeo 4C Spider.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Пассажирский автобус «Киев — Прага» сгорел дотла на трассе в Польше

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше.
Обновлено в 12:48
Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Политика

Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков

Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия

У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу

Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Футбол

ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Игры

В твиттере Anthem уже больше месяца не появлялись новые сообщения

Последнее крупное обновление для Anthem вышло больше месяца назад, и с тех пор официальный твиттер-аккаунт игры ничего не писал — лишь 29 и 30 апреля сделал два ретвита записей технической поддержки ЕА о профилактических работах.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек

Обновлено в 14:51
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Технологии

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион

Обновлено в 12:40
Политика

В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное