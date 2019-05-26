Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиямИзвестия 07:34
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
Оценить223
с чего всё началось
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Автоспорт
Лучшая гонка сезона для Toro Rosso
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта
Обновлено в 12:33
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Обновлено в 09:04
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
Шимоните признала поражение на выборах президента Литвы
Кандидат от консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Ингрида Шимоните признала поражение на выборах президента Литвы.
Обновлено в 16:00
Хоккей
Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019
Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Авто
Названы самые красивые кабриолеты
Эксперты портала 110km.ru отобрали самые красивые автомобили современности с откидным верхом. Так, первое место занял Alfa Romeo 4C Spider.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пассажирский автобус «Киев — Прага» сгорел дотла на трассе в Польше
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше.
Обновлено в 12:48
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков
Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Футбол
ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Игры
В твиттере Anthem уже больше месяца не появлялись новые сообщения
Последнее крупное обновление для Anthem вышло больше месяца назад, и с тех пор официальный твиттер-аккаунт игры ничего не писал — лишь 29 и 30 апреля сделал два ретвита записей технической поддержки ЕА о профилактических работах.
Обновлено в 10:00
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Технологии
Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион
Обновлено в 12:40
Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21