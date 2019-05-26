В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиямИзвестия 07:34

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

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26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

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