Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиямИзвестия 07:34
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.Российская газетавчера в 19:00
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