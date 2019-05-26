Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиямИзвестия 07:34

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

РИА Новости14:03

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

Коммерсантъ12:20

В России вступил в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

RT на русском07:01

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URA.Ru10:04

Как пересчитают размер пенсий россиян

Газета.Ru10:46

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

РБК10:08

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Российская газетавчера в 19:00
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По данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, россияне, достигшие сегодня 55 лет, доживут в среднем до 79.
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