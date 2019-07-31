Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru 17:16
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Здоровье
В каких платных клиниках Тулы нашел нарушения Роспотребнадзор
Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие нарушения обнаружены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческих медицинских организаций с апреля по июнь текущего года.
Обновлено в 10:15
Авто
Модели Mercedes-AMG станут тише
Отделение Mercedes-AMG приведет свои модели к новым акустическим нормам и сделает их тише.
Обновлено в 08:59
Общество
Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась
По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.
Обновлено вчера в 02:06
Наука
Шины смогут вырабатывать электричество
Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Транспорт
В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»
Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Политика
Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Экономика
Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:59
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Кино
Почему «Однажды в… Голливуде» можно назвать лучшей работой Тарантино последних 15 лет
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
Обновлено в 14:35
Кино
«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney
Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено в 15:36
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать
Обновлено 28 июля в 00:53
Армия и оружие
В Сеуле сообщили, что в КНДР запустили несколько ракет
Обновлено в 17:34
Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35