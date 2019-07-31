Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru 17:16

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

РБК19:39

Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья

Российская газета20:30

Кому положены «ипотечные каникулы»?

Комсомольская правдавчера в 07:35

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

РИА Новости17:00

Заемщикам представят больше информации при получении ипотеки

Сибдом05:19

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу

Интерфакс17:16

C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы

ИА СИА-Прессвчера в 03:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Здоровье

В каких платных клиниках Тулы нашел нарушения Роспотребнадзор

Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие нарушения обнаружены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческих медицинских организаций с апреля по июнь текущего года.
Обновлено в 10:15
Авто

Модели Mercedes-AMG станут тише

Отделение Mercedes-AMG приведет свои модели к новым акустическим нормам и сделает их тише.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

Обновлено в 15:53
Общество

Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась

По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.
Обновлено вчера в 02:06
Наука

Шины смогут вырабатывать электричество

Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Общество

Дым от пожаров в Сибири не дойдет до Москвы, выяснили в Росгидромете

Обновлено в 06:36
Кино

Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia

Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Транспорт

В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»

Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Футбол

Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Политика

Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Экономика

Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:59
Политика

Из-за лесных пожаров в четырех регионах России объявлен режим ЧС

Обновлено в 09:00
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Кино

Почему «Однажды в… Голливуде» можно назвать лучшей работой Тарантино последних 15 лет

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Модернизированная С-300 лишена половины возможностей

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Политика

Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов

Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан

Обновлено в 14:27
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Футбол

«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры

Обновлено в 14:35
Кино

«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney

Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено в 15:36
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество

Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать

Обновлено 28 июля в 00:53
Армия и оружие

В Сеуле сообщили, что в КНДР запустили несколько ракет

Обновлено в 17:34
Футбол

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup

Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35
Главное