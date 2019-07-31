Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru вчера в 17:16
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.
Обновлено в 04:45
Общество
Юрист прокомментировал инструкции волонтёрам Навального на митингах
Владимир Ботнев, доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, прокомментировал организацию несогласованных акций, о которых в интервью RT рассказал бывший волонтёр из команды Алексея Навального Пётр Проскуркин.
Обновлено в 06:41
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:00
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Политика
В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Обновлено в 06:16
Общество
В Свердловскую область идут ливни, грозы и штормовой ветер
Обновлено в 06:24
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Нижегородку подозревают в избиении сына для «изгнания бесов»
По данным правоохранительных органов, женщина избила ребенка хоккейной клюшкой для «изгнания бесов», а чтобы соседи не услышали крики, ввела мальчику инъекцию димедрола.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Экономика
Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»
Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Обновлено в 04:51
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ за критику «Белых касок»
Предположительно, администрация соцсети приостановила доступ к аккаунту из-за критики в адрес неправительственной организации «Белые каски».
Обновлено в 06:59
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Финансы
Объем выдачи ипотеки в России сократился на 3,5% с начала года
По информации ЦБ, в январе-мае 2019 года российские банки предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 46,4 млрд рублей, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1 трлн 66,8 млрд рублей).
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Наука
В Канаде нашли окаменелости древнего хищника «Ктулху»
Канадские исследователи обнаружили в сланцах Бёрджесс, расположенных на территории юга Канады окаменелости морского хищника кембрийского периода, который жил на нашей планете около 508 миллионов лет назад, информирует Proceedings of the Royal Society.
Обновлено в 04:39
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»
Обновлено в 06:31
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено 29 июля в 07:17
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось
Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.
Обновлено в 01:11