Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru вчера в 17:16
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
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с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
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