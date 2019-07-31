с чего всё началось

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Происшествия В Мали террористы атаковали российский вертолет Как поясняет «Интерфакс», вертолет задействован в африканской стране по контракту с ООН.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Футбол ЦСКА опроверг сообщение о переходе украинского футболиста Хачериди В ЦСКА опровергли информацию издания Football.ua, что украинский 32-летний защитник Евгений Хачериди перейдет в российский клуб и якобы уже согласовал условия личного контракта.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Здоровье В Ленобласти количество пострадавших от укусов клещей возросло на 30% В клещевом сезоне текущего года в Ленобласти количество обращений жителей к медикам по поводу присасываний клещей возросло на 29,9% по сравнению со средним многолетним уровнем.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Авто Subaru запустил производство новых Legacy и Outback На заводе японской марки Subaru в американском штате Индиана стартовало производство нового поколения моделей Legacy и Outback.

Политика Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.

Экономика «Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.

Политика Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

Футбол Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.

Политика Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями «Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Армия и оружие В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские силовики разместили танки и миномёты в районе населённого пункта Золотое.

Происшествия Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.

Экономика «Норникель» в 1 полугодии увеличил производство никеля на 6% В целом, объем производства никеля в 1 полугодии 2019 года составил 110 тыс. тонн, что на 6% выше объемов производства аналогичного периода прошлого года.

Футбол Варан оценил подготовку «Реала» к новому сезону чемпионата Испании Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан оценил готовность мадридского клуба к новому сезоне чемпионата Испании.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Космос В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.