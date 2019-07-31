с чего всё началось

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

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