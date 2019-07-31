Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019 Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Политика Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Общество Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.

Политика Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири "Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Авто В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», активный прирост парка LCV в нашей стране начался в 90-е годы прошлого столетия.

Экономика Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Политика Суд в США закрыл дело по иску демократов к России Американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года.

Общество Большинство россиян предпочли карьеру семье Выяснилось, что многие россияне готовы жертвовать временем, которое бы могли посвятить семье, потратив его на карьерный рост.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.