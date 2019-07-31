Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru вчера в 17:16
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
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Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Генпрокуратура начнет массовую проверку пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе начнёт массовую проверку пенсионных фондов страны.
Обновлено вчера в 07:57
Общество
Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС
Самолёты МЧС России приступили к тушению лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 31 июля в региональном министерстве лесного хозяйства.
Обновлено в 01:21
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Задержали подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено 29 июля в 10:18
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Культура
Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис воссоединились после разлуки
Актер Арнольд Шварценеггер и актриса Джейми Ли Кертис встретились вновь, спустя 25 лет разлуки.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Игорь Крутой отметил 65-летие, организовав вечеринку в восточном стиле
Вечеринка была выдержана в восточном стиле.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Группу лжеврачей задержали в Ростовской области
Сотрудники полиции в Волгодонске задержали десять предполагаемых участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Горелово произошел пожар в фитнес-клубе
Обновлено в 00:59
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Здоровье
В хабаровском интернате частично снят карантин
В психоневрологическом интернате поселка Эльбан в Хабаровском крае частично снят карантин, который действовал после вспышки кишечной инфекции.
Обновлено в 00:43
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли 34 человека
Обновлено в 01:53
Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн
По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии
Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
Обновлено вчера в 16:47
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском
В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества
Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено в 01:13