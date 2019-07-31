Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru вчера в 17:16
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено 29 июля в 07:42
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал
Киевские власти создают русскоязычный канал, чтобы убедить отстаивающих право говорить по-русски на Украине в том, что они неправы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 01:26
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Экология
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
Обновлено в 00:01
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Музыка
Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском
В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено вчера в 23:20
Хоккей
Клуб НХЛ «Калгари» переедет на новую арену в 2024 году
Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" в 2024 году получит новую арену, строительство которой в равных долях профинансируют одноименный город и владельцы клуба.
Обновлено вчера в 23:38
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
МАК в промежуточном отчете назвал причину аварии Ан-24 в Бурятии
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своем промежуточном отчете подтвердил, что у Ан-24, потерпевшего аварию при посадке в Нижнеангарске, отказал левый двигатель.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах
Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Бывший секретарь парткома госбанка на востоке Китая приговорен к 13 годам за взятки
Бывший секретарь парткома крупного китайского банка в восточной провинции Цзянсу Ван Цзяньхуа приговорен к 13 годам тюрьмы за взятки в особо крупных размерах.
Обновлено в 01:57
Автоспорт
Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера от последствий травмы на горнолыжном курорте.
Обновлено вчера в 12:07
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 00:51