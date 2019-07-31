Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
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Кино
Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Порошенко заявил, что не будет прятаться назло Путину
Во время интервью, журналистами поднялся вопрос о политическом преследовании, на который Порошенко ответил, что ему «нечего скрывать».
Обновлено вчера в 04:01
Наука
Алгоритм российских ученых поможет роботам безопасно передвигаться
Российские ученые совместно с коллегами из Израиля разработали и протестировали новый алгоритм, который находит оптимальные траектории для перемещения роботов.
Обновлено вчера в 11:41
Космос
Астрономы обнаружили три уникальных экзопланеты
Астрономы из NASA обнаружили три экзопланеты, непохожие ни на одну из тех, что есть в нашей солнечной системе.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Bloomberg: США проигрывают соперничество за Арктику
Обновлено в 00:34
Происшествия
Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском
Обновлено вчера в 23:20
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Роналду: «Думаю, Неймар останется в „ПСЖ“»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».
Обновлено вчера в 04:30
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Шюррле выбрал игровой номер в «Спартаке»
Обновлено вчера в 16:54
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов
Неизвестные в Гонконге запустили в группу демонстрантов зажженный фейерверк, шесть человек пострадали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию
Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.
Обновлено вчера в 04:33
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Авто
Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19