Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостьюRT на русском 03:22
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Авто
Audi представила обновленный A4 Allroad
Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новую версию модели A4 Allroad.
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Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Политика
Forbes не нашел оснований для санкций против России
Журналист Кеннет Рапоза, пишущий для Forbes, не нашел оснований подвергать Россию санкционным ограничениям, за исключением негативного отношения к возглавляющему страну президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.
Обновлено в 10:15
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Политика
Захарова прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканал
Представитель МИД сообщила, что ситуация напоминает ей библейскую притчу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала инициативу властей Украины открыть "всемирный русскоязычный телеканал" для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы россиян на территории России".
Обновлено в 03:55
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Авто
Hyundai тестирует новое поколение модели Tucson в Индии
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai проводит в Индии дорожные испытания нового поколения модели Tucson.
Обновлено в 07:07
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Убийцам астраханских полицейских вынесен приговор
Обновлено в 07:05
Политика
Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:59
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25