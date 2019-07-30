В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

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