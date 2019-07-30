Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостьюRT на русском 03:22

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
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В России упростили порядок сделок с недвижимостью для долевых собственников. К нотариусу можно не ходить

Фонтанка.Ру01:30

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

RT на русском03:22

Что изменится с 31 июля при заключении сделок с недвижимостью

РБК04:07

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

РИА Новости03:17

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

Известия03:30

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

ТАСС01:13

В России упростились покупка и продажа недвижимости

Российская газета01:02
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