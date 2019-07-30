Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостьюRT на русском 03:22
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
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Интернет
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Обновлено в 04:54
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Четырнадцать рабочих отравились газом в Подмосковье
В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что все пострадавшие - рабочие складов, у них были жалобы на головную боль, головокружение и тошноту.
Обновлено в 07:05
Здоровье
В Югре из-за вспышки менингита закрыли детский лагерь
В Нижневартовске из-за случая менингита приостановили работу детского лагеря «Радуга».
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Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
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Армия и оружие
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Бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что отказывается от мандата депутата парламента.
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Обновлено в 05:34
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Правительство намерено сократить закрытие данных из-за санкций
Правительство поддержало предложение о том, что нужно уточнить основания, при которых компания и банки, попавшие под санкции, могут не раскрывать свои данные.
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Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
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На видео показали термобарический гранатомет российского спецназа
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