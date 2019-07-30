Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостьюRT на русском 03:22

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
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Что изменится с 31 июля при заключении сделок с недвижимостью

РБК04:07

Эксперты: отказ от нотариального заверения сделок с недвижимостью не увеличит риски

ТАСС09:47

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

Известия03:30

Эксперт оценил вступление в силу упрощённого порядка сделок с недвижимостью

RT на русском10:49

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

РИА Новости03:17

В России упростились покупка и продажа недвижимости

Российская газета01:02

В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости

Южноуралец00:59
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Политика

Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии

Обновлено в 09:59
Происшествия

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
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Углеродные нанотрубки оказались «двуликими»

Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.
Обновлено в 14:19
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Футбол

Роналду считает, что Неймар останется в «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном переходе в туринский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 15:14
Наука

Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула

Обновлено вчера в 08:27
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский готовится к распродаже украинской земли

Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет

Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Игры

Стало известно возможное название новой Need for Speed

В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика

«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что «АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:23
Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Политика

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»

По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Политика

«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко

Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо

О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован

Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.
Обновлено в 08:12
Политика

Китай прокомментировал предложение Японии по замене ДРСМД

Накануне министр иностранных дел Японии заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД, куда бы вошли Россия, США, Китай, Великобритания и Франция – все ядерные государства.
Обновлено в 11:12
Политика

США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Футбол

«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова

Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
Обновлено в 12:14
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