Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостьюRT на русском 03:22
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
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Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
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Общество
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Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский готовится к распродаже украинской земли
Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
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Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
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Обновлено в 13:06
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
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Экономика
«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок
Срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что «АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:23
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 15:18
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Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо
О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован
Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.
Обновлено в 08:12
Политика
Китай прокомментировал предложение Японии по замене ДРСМД
Накануне министр иностранных дел Японии заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД, куда бы вошли Россия, США, Китай, Великобритания и Франция – все ядерные государства.
Обновлено в 11:12
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова
Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
Обновлено в 12:14