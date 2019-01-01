С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).

В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении

Происшествия Происшествия Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

Происшествия Происшествия МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.

Происшествия Происшествия Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела семи погибших Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Хоккей Хоккей Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

Происшествия Происшествия При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Происшествия Происшествия В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске

Хоккей Хоккей Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Происшествия Происшествия Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.

Политика Политика Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Армия и оружие Армия и оружие Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Политика Политика Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.

Культура Культура В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева – отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.

Происшествия Происшествия Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.

Космос Космос Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.

Кино Кино Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.

Экономика Экономика В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).

Общество Общество В России стартовала пенсионная реформа Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.

Политика Политика В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Происшествия Происшествия В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.

Происшествия Происшествия На Урале проверят газовые сети после обрушения дома в Магнитогорске По традиции после серьёзных ЧП власти проводят массовые проверки.

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске Президент России Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Происшествия Происшествия Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших Под завалами рухнувшего подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске нашли еще трех человек.

Политика Политика Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Происшествия Происшествия Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.

Политика Политика Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу и Крыму.