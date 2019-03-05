В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»RT на русском 02:11

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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