Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»RT на русском 02:11
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вспоминают в Кемерово
Общественное телевидение России23 марта в 07:15
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Наука
Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта
Обновлено в 05:13
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Спорт
Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
В общем зачете спринтерских гонок Кубка мира Логинов стал вторым, гонок преследования - третьим, эстафет (вместе с товарищами по сборной России) - вторым.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве Моторолы и Гиви
Донбасских командиров "Моторолу" и "Гиви" "на сто процентов" ликвидировали украинские спецслужбы, заявил экс-сотрудник спецслужбы Василий Прозоров.
Обновлено в 06:02
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами
Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 18:56
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество
Росгвардия проиграла суд мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» на 6 млн рублей из-за поставки некачественных продуктов питания.
Обновлено в 05:27
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Общество
Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения
В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.
Обновлено в 05:14
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Транспорт
ГИБДД рассказала об изменениях в правилах сдачи экзамена на права
Главный инспектор по безопасности дорожного движения в РФ Михаил Черников рассказал о ряде изменений, которые подготовило ведомство, в правила сдачи экзамена на получение прав.
Обновлено в 06:00
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины
По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Андрей Федун: «Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому»
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал акции болельщиков команды против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Общество
Житель Ингушетии пожаловался в суд на отключение мобильного интернета
Ранее жители Ингушетии уже обращались в Роскомнадзор с вопросом о законности действий операторов связи, говорит адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, представляющий интересы Хазбиева.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат
Обновлено вчера в 20:52
Общество
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Захарченко с Гиви оказались в списках украинских избирателей
Обновлено в 03:54
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08